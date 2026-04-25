Celebrato anche a Barletta, a cura della Amministrazione comunale, l’81° anniversario della Liberazione nazionale. Le celebrazioni sono iniziate al Rivellino del Castello prima con la liturgia della parola pronunciata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e di seguito con l’intervento del Sindaco Cannito.

Alla presenza del Senatore Dario Damiani, di rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, delle Autorità civili e militari e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma sono stati resi gli onori alle lapidi che ricordano il coraggio del Presidio militare che nel settembre del 1943 si oppose all’occupazione dei tedeschi. E’ seguita a Palazzo di Città la deposizione della corona alle lapidi delle vittime barlettane della guerra di Liberazione da parte del Sindaco e del Vice Prefetto aggiunto Aida Dolores Viti. Le celebrazioni sono proseguite nei Giardini De Nittis presso il busto di Nicola Sernia e il murale che ricorda il sacrificio dei fratelli partigiani Vitrani. Momento toccante la lettura sulla Resistenza partigiana da parte della giovane iscritta all’ANPI, Francesca Petruzzelli.

Il programma si è concluso in piazza Monumento con gli onori ai caduti di tutte le guerre e ai vigili urbani e netturbini trucidati nel Settembre 1943. Gli studenti del liceo classico Cafiero hanno accompagnato ogni passaggio delle celebrazioni con la lettura di alcuni brani sugli avvenimenti e sui protagonisti legati alla Liberazione.