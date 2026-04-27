È attivo da oggi, presso il Distretto socio-sanitario di Barletta, un nuovo ambulatorio infermieristico territoriale, in linea con l’evoluzione del modello di assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022 e finalizzato al rafforzamento del ruolo dell’infermieristica nella rete dei servizi sanitari locali.

Obiettivo valorizzare l’autonomia e la responsabilità professionale dell’infermiere, che opererà in sinergia con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti sanitari. L’ambulatorio sarà un punto di riferimento per l’erogazione di prestazioni infermieristiche a bassa e media complessità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e la presa in carico dei pazienti.

Presso l’ambulatorio sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni:

Medicazione di ferita chirurgica (codice 52967)

Medicazione di ferita dermatologica (codice 52969)

Cateterismo vescicale (codice 43181)

Medicazione di ferita diabetica (codice 52970)

Altra irrigazione (codice 52965)

Fasciatura (codice 51765)

L’ambulatorio sarà attivo nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 18, presso la stanza dedicata alla chirurgia (piazza Umberto I, Barletta). Gli utenti potranno accedere esclusivamente previa prenotazione, muniti di richiesta del Medico di Medicina Generale o dello specialista, corredata da procedura descrittiva della medicazione.

È inoltre prevista un’attività di educazione sanitaria rivolta in particolare ai soggetti più fragili e ai caregiver, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia assistenziale e la corretta gestione delle cure a domicilio.

Tra le principali finalità dell’iniziativa: la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, il rafforzamento dell’assistenza per persone con cronicità stabilizzate e fragilità, la continuità assistenziale tra i diversi setting di cura e l’incremento della qualità percepita dai cittadini. Il servizio sarà integrato con il sistema CUP aziendale e con il Punto Unico di Accesso, garantendo tracciabilità, appropriatezza e semplificazione dei percorsi.

“L’attivazione di questo ambulatorio rappresenta un passo concreto verso una sanità territoriale sempre più moderna e vicina ai cittadini”, dichiara il Commissario Straordinario Asl Bt, Tiziana Dimatteo. “Investire sul ruolo dell’infermiere significa rafforzare la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni di salute, riducendo la pressione sugli ospedali e migliorando la qualità complessiva dell’assistenza”.

“L’ambulatorio infermieristico sarà un nodo fondamentale della rete territoriale. Consentirà – prosegue il Direttore del Distretto Domenico Spinazzola – una gestione più appropriata dei bisogni assistenziali, favorendo la presa in carico continuativa e il raccordo con i medici di famiglia, i servizi domiciliari e la centrale operativa territoriale. Si tratta di un modello organizzativo che punta su prossimità, integrazione e tempestività delle risposte”.