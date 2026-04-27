Nel pieno del successo del tour nei palasport — che si avvia alla conclusione con le ultime cinque date in programma tra il 28 aprile e il 6 maggio a Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova — Gianni Morandi annuncia la leg estiva del suo tour, battezzata «C’era un ragazzo Estate 2026». Dodici nuovi appuntamenti a cielo aperto, prodotti da Trident Music, per celebrare un anniversario tutt’altro che ordinario: i 60 anni di «C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», il brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e considerato il pezzo più rappresentativo e importante dell’intera carriera dell’artista bolognese.

Il calendario estivo prenderà il via il 31 agosto a Este, in provincia di Padova, sul palco dell’Este Music Festival al Castello Carrarese, per poi proseguire il 2 settembre a Vigevano, nel suggestivo scenario del Castello Sforzesco, e il 4 settembre a Mantova per il Mantova Summer Festival. Si continua il 10 settembre a Riccione, al Riccione Music City, e il 12 settembre a Ostuni, all’Arena Bianca del Foro Boario — una delle tappe più attese dell’intera tournée, immersa nell’atmosfera unica della Puglia bianca. Il 14 settembre sarà invece la volta di Barletta, con il concerto nel suggestivo Fossato del Castello, altra data di grande richiamo per il pubblico pugliese e non solo.

Il tour proseguirà poi in Sicilia con due appuntamenti nell’ambito del Wave Summer Music 2026: il 17 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e il 19 settembre alla Villa Bellini di Catania. Si torna quindi sul continente con le date di Massa, il 24 settembre in Piazza Aranci, e di Torbole sul Garda, il 26 settembre alla Spiaggia alle Foci del Sarca. Il 28 settembre sarà la volta di Bergamo, alla ChorusLife Arena, mentre a chiudere il cerchio sarà Napoli, il 1° ottobre all’Arena Flegrea.

Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo. La scaletta includerà il nuovo singolo «Monghidoro» — scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy — insieme ai grandi classici del suo repertorio, brani capaci di attraversare le generazioni e di continuare a emozionare pubblici di ogni età.

I biglietti per «C’era un ragazzo Estate 2026» saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di domani, martedì 28 aprile, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.