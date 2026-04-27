Anche per l’edizione 2026 l’Amministrazione comunale di Barletta sostiene la Giornata Internazionale della Danza. Istituita nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza dell’International Theatre Institute (ITI) dell’UNESCO, la giornata del 29 aprile celebra globalmente la danza, nonché “il suo valore e la sua importanza come forma d’arte e come elemento fondamentale per la conoscenza e per la crescita degli uomini, delle donne e dei popoli”. Promossa a Barletta da Mauro de Candia e dalla sua Associazione Arte&BallettO dal 2014, negli anni ha visto la realizzazione di eventi curati e organizzati da diversi professionisti del settore coreutico cittadino.

«Barletta – osserva l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – si ripropone come vivace e intraprendente palcoscenico per la danza. Un appuntamento spettacolare, invidiabile sul piano organizzativo, che riscuoterà il meritato successo avvalendosi del talento e della creatività dei suoi numerosi protagonisti. Come istituzione siamo convinti dell’alto valore esponenziale dell’iniziativa che abbiamo sostenuto con entusiasmo, riconoscendo e apprezzando la professionalità e la dedizione al lavoro di Mauro de Candia». Il programma della corrente edizione:

• 27 aprile, Castello (10.00 – 18.00) BARLETTA IN DANZA – 3^ edizione. Masterclass con professionisti del settore e presentazione di libri. A cura delle scuole di danza: Barlett(Art)Academy, LiberDanza, Oltredanza, Scarpette Rosse, Spazio Danza.