Barletta si prepara a vivere un 1° maggio di fede e devozione con l’apertura del Mese Mariano dedicato a Maria Vergine, Regina della Pace. Il tema scelto per quest’anno è «Volgi i tuoi occhi misericordiosi su noi, miseri figli tuoi…», e la giornata assume un significato ancora più profondo perché si inserisce nel 750° anniversario della Traslazione delle spoglie mortali del Santo Vescovo Ruggero da Canne a Barletta, ricorrenza che riporta al lontano 1276.

Il programma prenderà il via alle ore 17.00 con la Santa Messa presso il Santuario dello Sterpeto. Al termine della celebrazione, la venerata Icona della Beata Vergine Maria dello Sterpeto sarà portata in processione verso la città. Il percorso lungo Via Trani prevede due soste significative: la prima presso il Comando dei Vigili del Fuoco, la seconda presso la Cementeria Buzzi Unicem, entrambe per un omaggio alla Vergine.

Alle ore 19.30, presso lo Stabilimento Timac in Via Trani, è in programma l’accoglienza solenne dell’Icona della Madonna dello Sterpeto. Ad attendere la sacra effige ci saranno l’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, il Venerabile Capitolo Cattedrale, il Clero, i Religiosi, le Associazioni laicali, il Sindaco Dott. Cosimo Cannito insieme alle autorità civili e militari e alla cittadinanza tutta.

Alle ore 19.50 è atteso in Via Trani — Piazza XIII Febbraio 1503 — l’arrivo del Busto reliquiario di San Ruggero. Alle ore 20.00 avrà luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica con le effigi dei Santi Patroni, presieduta dall’Arcivescovo. Al termine della messa, la processione si muoverà verso la Basilica Santa Maria Maggiore, percorrendo Corso Cavour, Corso Garibaldi e Via Duomo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.barlettacivitasmariae.it