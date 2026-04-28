L’iniziativa, dal titolo “Jacopo ti invita a cena”, nasce dal desiderio di ricordare Jacopo con un gesto concreto, semplice e profondamente comunitario: una vera cena al ristorante, sedute e seduti allo stesso tavolo, insieme alle persone senza dimora che frequentano l’Ambulatorio Popolare e alle volontarie e ai volontari dell’associazione.

Non si tratterà di una distribuzione di cibo, né di un momento assistenziale. Sarà una tavolata condivisa, apparecchiata in un ristorante, nella quale ogni persona sarà commensale e non destinataria passiva di un aiuto. Una scelta che intende restituire centralità alla relazione, alla dignità e alla possibilità di stare insieme senza distanze.

Jacopo Musci, conosciuto e seguito dalla comunità dell’Ambulatorio Popolare, aveva vissuto sulla propria pelle la condizione della strada, dopo che le vicende della vita lo avevano portato a non avere più una casa. Per questo l’associazione ha immaginato che potesse essere proprio lui, oggi, a “invitare a cena” chi vive una condizione simile alla sua: non con un gesto simbolico astratto, ma attraverso una serata reale, conviviale, concreta.

«Ricordare Jacopo significa anche provare a trasformare il dolore in responsabilità collettiva», dichiara il Presidente dell’Ambulatorio Popolare di Barletta ODV, Cosimo D. Matteucci. «Abbiamo voluto pensare a una cena vera, in un ristorante, perché le persone senza dimora non hanno bisogno soltanto di un pasto, ma anche di luoghi in cui sentirsi riconosciute, accolte, considerate parte della comunità. Non è beneficenza: è una tavola comune».

Per realizzare l’iniziativa l’Ambulatorio Popolare lancia un appello alla cittadinanza: chi desidera ricordare Jacopo potrà farlo contribuendo concretamente alla cena. Ogni donazione potrà trasformarsi in un posto a tavola in più.

È possibile contribuire con un bonifico al seguente IBAN:

IT24T053874135100043109684

Per chi desidera sostenere stabilmente le attività dell’Ambulatorio Popolare di Barletta ODV, è inoltre possibile destinare il 5×1000 indicando il codice fiscale:

C.F. 9011212721

L’appuntamento è dunque per sabato 16 maggio 2026, alle ore 20,30, presso il Ristorante Il Valentino, in Piazza Plebiscito a Barletta.

Jacopo ti invita a cena. Ogni contributo può aiutare ad allargare la tavola.