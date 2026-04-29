Per l’arrivo dell’Icona della Madonna dello Sterpeto in città, in occasione del mese di Maggio mariano, il giorno Venerdì 1 Maggio è istituito il divieto di transito (solo durante il passaggio del corteo religioso che parte alle ore 18,00) su Strada vicinale Madonna del Santuario (lato chiesa), Sottovia San Giuseppe Marello, Via Trani, Piazza 13 febbraio 1503, via Cavour, Corso Garibaldi (tratto da via Cavour a via Duomo), Via Duomo, Cattedrale, arrivo.
E’, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata dalle ore 16,00 alle ore 23,00 su Via Cavour (da Piazza XIII Febbraio 1503 a Via III Novembre) e su Corso Garibaldi. Divieto di sosta con rimozione dalle 14,00 alle 20,00 anche sul piazzale fronte ingresso Santuario.
Il divieto di transito è istituito per la celebrazione eucaristica, che si terrà nello spazio tra Via Trani e Piazza XIII Febbraio 1503 (ore 20,00), su Via Andria, Via Cavour, Via Trani, Via F.Cafiero.