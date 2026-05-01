«Care concittadine e cari concittadini, oggi è la Festa dei lavoratori, un giorno in cui si riafferma con forza il valore fondante della nostra Repubblica: il lavoro. Come Sindaco intendo ringraziare tutti voi operai, artigiani, commercianti, professionisti e operatori nei servizi pubblici e privati che con il vostro impegno sostenete e fate crescere la nostra comunità.

Tuttavia, la celebrazione di oggi non può essere priva di una riflessione profonda sulle criticità antiche e nuove che affliggono il mondo occupazionale: la sicurezza sul lavoro, la condizione di quello precario, sottopagato e insicuro, disparità di trattamento economico tra uomo e donna, regole sulle nuove tecnologie. Il mio auspicio è che tutte le donne e i giovani della nostra città possano godere di un lavoro dignitoso. Non posso dimenticare le famiglie di coloro i quali hanno perso la vita o la salute sul luogo di lavoro. A loro un abbraccio sincero e commosso.

Da parte mia sarò sempre un interlocutore attento per i sindacati, le imprese e i singoli lavoratori al fine di creare opportunità di lavoro buono, legale, rispettoso dei contratti. Buon Primo Maggio a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici».