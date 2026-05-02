Un finale di stagione utile solo per celebrare il traguardo della Serie C, tagliato con 180 minuti di anticipo sul gong del girone H di Serie D, e giocare in maniera spensierata la Poule Scudetto? Non ditelo a Luca Guadalupi, centrocampista del Barletta che in biancorosso ha bissato la promozione di un anno prima a San Benedetto del Tronto ma non da protagonista, come da abitudine in una carriera costellata di soddisfazioni. Il centrocampista brindisino, andato ko al crociato del ginocchio destro il 14 settembre del 2025 nel derby con la Fidelis Andria, è stato costretto ai box per sette mesi. Ha vissuto però dall’interno la crescita di un gruppo diventato granitico, fino al traguardo finale.

Scelto in estate come faro in regia nel 4-3-3 biancorosso, Guadalupi ha dovuto piegarsi alla sfortuna senza arrendersi. Ha affrontato la riabilitazione ed è tornato in campo nel finale con l’Heraclea, nel pomeriggio del salto di categoria. Ora sogna un posto da titolare a Nardò: di fronte avrà il suo passato, quella maglia indossata 49 volte con nove reti e otto assist dal 2022 al 2024. Sperando di prendere la rincorsa per un futuro a Barletta.