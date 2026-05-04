In linea con le direttive della Regione Puglia (D.D. n. 39 dell’11/03/2026 e N.79 del 28/04/2026), è stata emanata in data 04/05/2026 l’Ordinanza Sindacale prot. n.41056. Il provvedimento impone a tutti i soggetti interessati l’esecuzione di misure fitosanitarie obbligatorie per l’abbattimento della popolazione dei vettori (Philaenus spumarius) – “sputacchina”, nella sua fase giovanile. L’esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie per il Comune di Barletta dovranno essere completate entro il 15 maggio 2026. Soggetti obbligati e modalità di intervento:

L’obbligo riguarda i proprietari, conduttori e/o gestori (soggetti pubblici e privati) di fondi rustici, superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, bordi delle strade, canali, superfici demaniali, ricadenti nel Comune di Barletta. Le modalità d’intervento previste per distruggere gli stadi giovanili del vettore sono specifiche:

– Lavorazioni meccaniche: È necessario effettuare lavorazioni superficiali del terreno come aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura. In caso di trinciatura, l’ordinanza specifica che il cotico erboso non deve superare i 10 cm di altezza.

– Aree impervie: Nelle aree di difficile accesso con mezzi meccanici, come declivi, bordi strada, banchine o rotatorie, è previsto l’impiego di mezzi fisici (pirodiserbo o vapore).

– Trattamenti chimici: L’uso di diserbanti è ammesso solo come extrema ratio, qualora fosse impossibile intervenire diversamente, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale.

– Colture in atto: Nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma. Restano escluse dall’applicazione delle misure alcune aree specifiche: i boschi, le pinete, le aree protette definite ai sensi della legge 394/91 e i giardini privati.