Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di rete civica Barletta:

«Il cimitero di Barletta torna, ancora una volta, agli onori delle cronache. Ma non per esempi di cura, decoro o rispetto: bensì per una situazione di degrado che offende la dignità dei luoghi e, soprattutto, il dolore e la memoria dei cittadini.

Sono numerose le segnalazioni che Rete Civica ha raccolto nelle ultime settimane: cittadini che si recano a far visita ai propri cari e si trovano a percorrere viali con asfalto sconnesso, sollevato dalle radici degli alberi, con evidenti rischi per l’incolumità. Alberi pericolanti che incombono su visitatori e tombe, senza che si intravedano interventi concreti di manutenzione.

Ma ciò che più colpisce è il senso diffuso di abbandono. Erbacce infestanti che coprono le tombe, rendendo difficile persino l’accesso e trasformando un luogo di raccoglimento in uno scenario indecoroso. Una situazione che diventa ancora più inaccettabile nell’area dedicata ai bambini, i nostri “angioletti”, oggi ridotta in condizioni raccapriccianti, indegne di qualsiasi comunità che voglia definirsi civile.

È lecito chiedersi se l’amministrazione abbia piena consapevolezza dello stato in cui versa il cimitero o se, più semplicemente, si sia scelto di voltarsi dall’altra parte.

E, a questo punto, non possiamo non ricordare, con un pizzico di amara ironia, quando, qualche anno fa, all’interno del cimitero pascolavano delle capre. Forse, a questo punto, potrebbe essere considerato il primo esempio di “manutenzione a costo zero”: una soluzione rustica ma, a quanto pare, più efficace dell’attuale gestione.

Rete Civica chiede interventi immediati e strutturali: la messa in sicurezza dei viali, la potatura e il monitoraggio degli alberi, la rimozione delle erbacce e un piano serio e continuativo di manutenzione. Il rispetto dei defunti e dei loro familiari non può essere oggetto di rinvii o giustificazioni.

Barletta merita di più. I suoi cittadini meritano di poter vivere il momento del ricordo in un luogo dignitoso, sicuro e decoroso».