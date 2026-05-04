Raffigura il Castello di Barletta simbolo di fortezza e protezione l’opera vincitrice della 5a edizione del Premio De Nittis. Motivi per cui l’artista Francesca Mele di Casamassima, ha deciso di donarla alla Stanza Divina. Arte, bellezza, inclusione e solidarietà hanno caratterizzato l’edizione 2026 dell’ estemporanea e temporary art Premio Giuseppe De Nittis, istituito dall’associazione Divine del Sud, marchio registrato.

«Per un’intera giornata è stato come essere catapultati in un gigantesco quadro di Giuseppe De Nittis a gustare la Colazione in Giardino, ovviamente in compagnia di Leontine e il suo Jacques – ha spiegato Francesca Rodolfo – presidente di Divine del Sud. Una vera magia in cui a farla da padroni sono stati gli oltre 200 partecipanti di tutte le età che hanno trasformato to i giardini del Castello di Barletta in una “rue des peintres” dipingendo “en plein air”, proprio come piaceva al Maestro Impressionista barlettano, che li ha accompagnati per tutto il giorno sotto braccio alla sua Leontine».

Gli artisti hanno espresso la loro arte su tele, cartoncini, corpi e abiti, tra colori e cavalletti, mentre i maestri pasticceri hanno offerto la colazione in giardino, per celebrare il 180esimo anniversario della nascita di De Nittis, tra cui il “Divinotto”, il pasticciotto dell’inclusione e della solidarietà creato per Divine del Sud dal maestro pasticcere salentino Angelo Bisconti. Con lui due pasticceri istituzione di Barletta, Genny e Mosè. Tantissimi i riconoscimenti attribuiti ai ragazzi delle scuole assegnati da una giuria di esperti del settore, guidati dal presidente Angiolo Barracchia, grazie alla generosità degli sponsor come la cartoleria Sudufficio e il negozio Bimbo Mania che hanno regalato un sorriso in più a tutti i ragazzi con premi specifici a tema e gadget.

«Un’emozione grande per me l’approvazione di un pubblico così vasto – ha detto la vincitrice della 5^ edizione del Premio De Nittis -. Ho ripreso a dipingere dopo 15 anni, questa vittoria mi fa capire che le passioni non si abbandonano e quando vengono messe da parte per un po’ e poi si riprendono, riesplodono in tutta la loro bellezza. La pittura en plein air ci insegna a vedere un mondo diverso da quello a cui siamo abituati, espresso da computer e telefonini, riportandoci anche a un contatto diretto con la natura – ha proseguito la Mele. Il mio dipinto, per quello che rappresenta, voglio donarlo alla Stanza Divina perché sia sempre simbolo di forza e protezione per chiunque ne abbia bisogno».