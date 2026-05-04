Alunne e alunni della 1^ e 5^ classe del 3° Circolo Didattico “Niccolò Fraggianni” di Barletta, accompagnati dai docenti, hanno festosamente affollato stamane la Sala Giunta del Palazzo di Città, accolti dal Sindaco Cosimo Cannito. Un significativo momento di confronto generazionale, nel quale la curiosità e l’entusiasmo giovanile si sono riflessi nell’austero clima istituzionale che il primo cittadino ha stemperato con una conversazione animata da spirito cordiale e amichevole. Puntuale l’esortazione del Sindaco all’adozione di comportamenti ispirati alla buona educazione, alla valorizzazione dello studio e degli affetti familiari, al massimo rispetto del prossimo, degli animali e della città in generale.

«La cultura scolastica, insieme alla condotta impeccabile – sottolinea il sindaco Cannito – rappresentano il primo capitale che l’infanzia deve custodire e saper accrescere nel proprio itinerario di vita. Agli adulti – mi riferisco innanzitutto alle famiglie – e alle Istituzioni il compito di affiancarla passo dopo passo educando e vigilando affinché l’avvenire possa contare su generazioni forgiate caratterialmente e moralmente da sani princìpi. A tutti rivolgo l’augurio personale di ogni bene».