Un nuovo appuntamento vivacizza “Il Maggio dei libri” promosso dall’Amministrazione comunale (Biblioteca “Sabino Loffredo”) aderendo all’iniziativa nazionale del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura. Mercoledì 6 maggio (ore 18) nella Sala “Antonio Bernardini” di Palazzo San Domenico (via Cavour) è programmata la pubblica presentazione del libro di Michele Cristallo “Puglia, storie e misteri” (Adda Editore). Dialogherà con l’autore Nino Vinella. L’evento si realizza grazie alla collaborazione di Archeoclub d’Italia APS.

Michele Cristallo, dopo lunghi anni trascorsi a “La Gazzetta del Mezzogiorno”, nel 1995 ha fondato e diretto per 14 anni il settimanale d’informazione, economia e finanza “La Gazzetta dell’Economia”, svolgendo in contemporanea l’attività di scrittore. La sua opera raccoglie note di folklore, storie e tradizioni tutte pugliesi, spesso associate a narrazioni popolari. Cristallo svela tutto questo con il piglio del cronista rendendolo attuale e nel contempo arricchendo il racconto con ulteriori narrazioni. Con la prefazione di Santa Fizzarotti Selvaggi e le illustrazioni di Pompeo De Vito, l’ultima fatica editoriale di Michele Cristallo riunisce in sé i miti di una Puglia antica. Ogni pagina fa volare la fantasia verso orizzonti lontani, in un invito a conoscere le storie e i luoghi in cui si verificano per conoscere il mito che si cela dietro le quinte di un incanto senza tempo.