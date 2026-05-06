Si terrà domani, giovedì 7 maggio alle ore 20.30, presso l’Hotel La Terrazza, la terza edizione del service “Confido nel Rotary”, organizzato dal Rotary Club di Barletta in partnership con l’Associazione Divine del Sud e dedicato al sostegno del Rifugio Comunale di Barletta. L’iniziativa, ormai appuntamento atteso e partecipato, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema delle adozioni consapevoli e sul valore della cura e del rispetto verso gli animali. Un impegno concreto per “cambiare il destino di una vita in gabbia”, come sottolineano gli organizzatori. L’evento, patrocinato dal Comune di Barletta, vedrà la partecipazione di istituzioni e associazioni impegnate nel sociale, con l’intento non solo di informare su cosa fare, ma soprattutto di spiegare perché sia importante agire. A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Rodolfo. Al centro, temi come inclusione, reciprocità e responsabilità collettiva, affinché nessuno resti indietro — o, in questo caso, “in gabbia”. Nel corso della serata sarà inoltre presentato un obiettivo concreto di solidarietà: la donazione di una lavatrice industriale da 13 kg destinata al canile comunale. Uno strumento fondamentale per il lavoro quotidiano dei volontari, impegnati a garantire igiene e comfort agli animali attraverso il lavaggio continuo di coperte, asciugamani e cucce. Un gesto semplice ma significativo, che dimostra come la continuità delle azioni e l’esempio possano contribuire a rendere possibile il cambiamento. Ad allietare la serata un brano musicale del professor Pino Cava.