Situato all’interno di un’ex distilleria del Novecento, il Laboratorio GOS — Giovani Open Space — si conferma cuore pulsante della creatività e dell’aggregazione giovanile di Barletta. Non un semplice contenitore, ma un vero motore di rigenerazione urbana e innovazione sociale, capace di fungere da ponte tra il territorio e i network internazionali.

Da oggi è attiva una pagina web dedicata, creata dal Settore Welfare sul sito istituzionale del Comune di Barletta, dove è possibile consultare ogni dettaglio sui corsi e sulle attività ospitate dal Laboratorio GOS.

Il centro offre spazi e programmi dedicati alla cultura sostenibile e inclusiva. Sul fronte musicale e teatrale sono disponibili un’academy musicale, uno studio di registrazione professionale e percorsi di formazione teatrale inclusiva. Sul versante dell’innovazione e dell’arte, la struttura mette a disposizione aree coworking, laboratori di arte contemporanea e una mediateca. Il calendario degli eventi include stagioni concertistiche e masterclass di alto perfezionamento.

Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina dedicata sul sito del Comune di Barletta. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Laboratorio GOS in viale Marconi 49, al numero 0883385485 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].