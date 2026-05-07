Professionisti dell’ambiente, imprese, tecnici, consulenti, responsabili HSE e operatori della gestione ambientale industriale. Tutti allo stesso tavolo in una mattinata di approfondimento rivolta a chi ogni giorno si confronta con la gestione delle emissioni industriali. È lo spirito guida di EMISSIONI – Impatti | Normative | Soluzioni, il seminario tecnico organizzato a Bari giovedì 14 maggio da Labiotest Srl e LOD Srl, società del Gruppo Luci, con il patrocinio di istituzioni di rilievo come il Ministero dell’Ambiente e pensato per offrire strumenti concreti, visione integrata e confronto qualificato tra professionisti, imprese, enti e specialisti del settore.

Dalle 9 alle 13.30, nella prestigiosa cornice del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, in Largo Adua 5, concesso grazie al supporto istituzionale della Regione Puglia, si terrà un momento di incontro rivolto ad aziende, consulenti e professionisti ambientali interessati ad approfondire le sfide legate alla gestione delle emissioni nei settori industriale, produttivo, commerciale e non solo.

Bari è la terza tappa di un percorso di incontri passato già per Venezia e Bologna. Il seminario propone un approccio multidisciplinare alla gestione delle emissioni, mettendo in relazione tre dimensioni strettamente connesse. La prima è quella degli impatti ambientali e sanitari, conoscenza essenziale per orientare scelte tecniche consapevoli. La seconda riguarda il quadro normativo e autorizzativo, sempre più articolato per chi opera in ambito HSE, compliance, consulenza ambientale, gestione di stabilimento e risk management. La terza è dedicata alla presentazione di casi concreti di intervento, con particolare attenzione alle specificità del settore in cui si opera, all’approccio multidisciplinare, alle tecnologie disponibili e alle buone prassi per il trattamento delle emissioni. Al tavolo una platea estremamente qualificata, che potrà vantare tra i relatori profili del calibro di Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, il magistrato del Tar Puglia/Lecce Nino Dello Preite, il presidente di Confindustria Puglia Nicola Delle Donne e il presidente dell’Ordine dei chimici e fisici di Bari e BAT Damiano Manigrassi. Prevista la presenza di diversi esponenti del mondo accademico e delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Modera il seminario Monica D’Ambrosio, direttrice di Ricicla Tv.

«Abbiamo coinvolto nel nostro percorso tutti gli stakeholders impegnati sul tema emissioni, dall’aspetto autorizzatorio a quello tecnico-amministrativo, dei controlli e del rispetto delle leggi – evidenzia Adriano Luci, presidente del Gruppo Luci. Si tratta di una pluralità di soggetti che contribuiscono al corretto funzionamento di un percorso complesso. Insieme vogliamo descrivere i passi di un lavoro integrato e sinergico, volto all’ottenimento di un risultato importante come la salvaguardia ambientale. Siamo orgogliosi di essere affiancati in questi appuntamenti dal Ministero dell’Ambiente, da università, Ispra, Confindustria, tutti soggetti con un obiettivo comune. Ritengo che, talvolta, ci si occupi ancora troppo poco dell’aria che respiriamo. Puntare i fari su questo argomento può aiutare a prevenire i problemi e far accettare in maniera diversa il sistema produttivo. Partiamo da un presupposto importante quale la misurazione: se non sei in grado di misurare, non sei in grado di conoscere e quindi di migliorare. Riteniamo che il tema principale, la salvaguardia, debba unirci verso una strategia e una visione comune nel pieno rispetto della legalità».

La tappa di Bari è pensata per chi lavora direttamente o indirettamente sui temi legati alle emissioni e alla gestione ambientale industriale: responsabili ambiente, HSE ed EHS manager, tecnici di stabilimento, responsabili impianti, consulenti ambientali, laboratori, professionisti del monitoraggio, sustainability manager, compliance officer, funzioni legal e risk management, imprese manifatturiere e operatori dei settori industriali interessati da prescrizioni emissive. La partecipazione è gratuita su iscrizione obbligatoria: QUI la piattaforma per formalizzare l’iscrizione.

L’evento è inoltre riconosciuto come valido ai fini dell’autoformazione ECM per i professionisti chimici e fisici.

Le aziende organizzatrici

Labiotest Srl e LOD Srl – Laboratorio di Olfattometria Dinamica, sono due realtà aziendali del Gruppo Luci costituite sulla base dell’ascolto costante delle esigenze delle realtà industriali in merito alle problematiche inerenti alle emissioni, principalmente di natura odorigena. LOD, nata come spin-off dell’Università degli Studi di Udine, si occupa della misurazione e del monitoraggio degli odori. Labiotest ha sede a Povoletto, in provincia di Udine, e opera da anni nel trattamento dell’aria e nello sviluppo di soluzioni per il controllo delle emissioni odorigene, delle polveri e dei contaminanti chimici in Italia e all’estero.

Con EMISSIONI, Gruppo Luci conferma il proprio impegno nella promozione di occasioni di aggiornamento tecnico rivolte a chi gestisce quotidianamente problematiche ambientali complesse.