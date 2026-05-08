Il Consiglio comunale di Barletta è convocato per venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare al piano rialzato dell’ex Tribunale in via Zanardelli, in seduta di prima convocazione. La seconda convocazione è fissata per sabato 16 maggio 2026 alle ore 10.

L’ordine del giorno si apre con le dimissioni del consigliere comunale Ruggiero Dicorato e la relativa surroga, cui segue il conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro. L’assemblea sarà quindi chiamata ad approvare le modifiche al Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali e il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2025.

Ampio spazio sarà dedicato alle variazioni di bilancio. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla mancata ratifica della delibera di Giunta n. 37 del 25 febbraio 2026, relativa a una variazione urgente al Bilancio di Previsione 2026/2028 per interventi di opere pubbliche. Seguiranno le ratifiche di una serie di delibere di Giunta: la n. 84 del 27 marzo 2026 sull’applicazione urgente dell’avanzo di amministrazione vincolato; la n. 81 del 26 marzo 2026 sulla compensazione di diritti edificatori per l’acquisizione di beni immobili presso il complesso Sant’Andrea; la n. 103 del 13 aprile 2026 relativa all’ufficio SRIT e al PNRR; la n. 96 del 9 aprile 2026 sul progetto «Centrare le periferie»; la n. 94 del 9 aprile 2026; la n. 113 del 17 aprile 2026 per il completamento della piscina comunale; la n. 106 del 17 aprile 2026 per la realizzazione di opere da parte di privati; la n. 111 del 17 aprile 2026 relativa al Settore Welfare; infine la n. 115 del 17 aprile 2026 sugli oneri del rinnovo contrattuale CCNL 2022/2024 e il parziale adeguamento di fondi statali.