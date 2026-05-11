Approvato con DD 146/426 del 30/04/2026, in corso di pubblicazione su BURP, il nuovo Avviso Pubblico per la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” relativo alla 4^ annualità operativa 2026/2027, del ciclo di programmazione 2021-2027. Con una dotazione finanziaria di 35 Milioni di Euro, l’Avviso garantisce l’integrale finanziamento della 4^ annualità 2026/2027, coprendo, per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027, le prestazioni presso le strutture accreditate sul Catalogo telematico dell’Offerta, assicurando la continuità con la precedente annualità che si conclude il 30 giugno 2026. Grazie al Buono servizio, le famiglie pugliesi possono ottenere, a un costo significativamente contenuto, l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta, approvato con Determinazione dirigenziale n.146/443 del 6.05.2026.

Strutture a ciclo diurno

– Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con

disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 5/2019

– Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale

a persone affette da demenza (art. 60ter), or art. 3 del R.R. 4/2019

– Centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005

– Centro diurno per persone anziane (art. 68)

– Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)

– Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106) Servizi domiciliari

– Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)

– Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello

Il Buono Servizio copre una percentuale della retta di frequenza dei predetti servizi, da un minimo del 20%, sino ad un massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi), al netto di una franchigia fissa di soli 50 euro mensili, a carico dei nuclei familiari. Il buono servizio copre la frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027. E’ possibile presentare domanda dalle ore 12:00 di venerdì 15 maggio 2026 fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2026, esclusivamente on line sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it

Contestualmente, nel medesimo periodo, si svolgeranno le procedure di “abbinamento” a cura dei Soggetti Gestori. Per accedere al beneficio, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

• PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005 e ADI art. 88 del R.R. n. 4/2007. in alternativa

• Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS) in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106 del R.R. n. 4/2007), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell’ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio.

• ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti, anche:

• ISEE RISTRETTO per prestazioni non residenziali in corso di validità non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

• copia del documento di identità del disabile/anziano beneficiario del Buono e del referente familiare La procedura di presentazione, prevede i seguenti nuovi passaggi:

§ collegarsi al link: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it

§ cliccare sul pulsante “CLICCA QUI PER EFFETTUARE IL LOGIN”

§ accedere con Identità digitale tramite SPID, CIE, CNS ecc…

§ nel menu laterale sinistro, previa certificazione del DomicilioDigitale, selezionare la voce “Buoni Servizi Anziani e Disabili 2026”

§ cliccare su “Domande Anziani e Disabili 2026”: l’utente sarà reindirizzato all’applicazione per la compilazione e presentazione della domanda.

Da questa annualità, non è più richiesta la generazione dei codici famiglia. Si procede direttamente con la presentazione della domanda, direttamente o per delega, secondo le indicazioni dell’Avviso.

NB: La richiesta di accesso a centri diurni di tutte le tipologie sopra indicate, tramite Buono servizio, è consentita presso strutture collocate sull’intero territorio regionale; la richiesta di accesso a Servizi domiciliari SAD-ADI, tramite Buono Servizio, invece, è consentita solo presso Servizi insistenti nel medesimo Ambito Territoriale Sociale di residenza del destinatario finale delle prestazioni. La richiesta di accesso a centri sociali polivalenti ex art. 106 del R.R. 4/2007 è consentita a soli anziani in condizione di autosufficienza, in ragione dello specifico setting assistenziale, così come stabilito dal R.R. n. 4/2007, in quanto tipologia di servizio non idonea, in termini assoluti, alla gestione di condizioni di non autosufficienza. Pertanto, la Scheda di Valutazione sociale del caso dovrà risultare conforme al modello approvato con A.D. n. 642 del 31/05/2023. La richiesta di accesso a servizi di assistenza domiciliare SAD art. 87 – nell’ambito del presente Avviso – è consentita, in ogni caso, esclusivamente a persone in condizione di disabilità o non-autosufficienza certificata, in quanto prestazione tesa ad integrare progetti di presa in carico integrati di natura socio-sanitaria, mediante intervento della figura dell’OSS.

Con esclusivo riferimento ai soli utenti che richiedono il servizio SAD art. 87. L’assistente sociale del Servizio sociale Comunale/d’ambito, può eventualmente integrare la Scheda di Valutazione Sociale del caso, mediante compilazione di apposito modello di “PROGETTO PERSONALIZZATO” conforme al mod. All. 3 all’Avviso. Tale integrazione può essere eseguita anche in riferimento a schede di valutazione sociale del caso rilasciate negli anni precedenti.

Tale previsione è una POSSIBILITA’ in più lasciata in capo alle competenze del servizio sociale professionale, ma non costituisce obbligo ai fini della validità della scheda di valutazione sociale. Ovviamente, l’utilizzo di tale “possibilità” conferisce un maggiore valore alla presa in carico pubblica operata dal servizio sociale professionale e garanzia di ulteriore qualità ed efficacia delle prestazioni. Per informazioni: [email protected]

Per i dettagli: https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-buoni-servizio-per-l-accesso-a-strutture-diurne-e-servizi-domiciliari-per-anziani-e-persone-con-disabilit%C3%A0-domande-dal-15-maggio-2025?redirect=%2Fweb%2Fwelfare-diritti-e-cittadinanza

I cittadini possono richiedere la Scheda di Valutazione Sociale del caso presso il Segretariato Sociale, in Piazza Aldo Moro 16, tramite appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ai seguenti numeri di telefono: 0883-516701, 0883-516726, 0883-516782. I cittadini devono presentare i seguenti documenti:

– Fotocopia della carta d’identità del beneficiario e del richiedente in corso di validità;

– Modello ISEE Ordinario e ristretto in corso di validità;

– Certificazione attestante la condizione di Invalidità (civile/lavoro, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, certificazione dell’handicap);

– Delega ad un soggetto terzo.