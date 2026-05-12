Si informa la cittadinanza che è attiva la nuova pagina web dedicata al Segretariato Sociale, la porta d’accesso al Settore Welfare del Comune di Barletta. Il servizio è pensato per offrire accoglienza, orientamento e informazioni sui servizi sociali. La pagina web è consultabile al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/sito/struttura-organizzativa/243937-segretariato-sociale

Informazioni sul servizio: Il Segretariato Sociale è presente presso il settore Servizi Sociali, in Piazza Aldo Moro n. 16. Gli uffici sono suddivisi per aree tematiche per meglio rispondere alle esigenze degli utenti:

• 3° Piano: Informazioni, orientamento e supporto generale sui servizi del Settore Welfare.

• 4° Piano: Informazioni e supporto specifico sulle misure di sostegno economico quali: l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Reddito di Dignità (RED).

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì 09:30 – 12:30

Martedì 09:30 – 12:30

Mercoledì 09:30 – 12:30

Giovedì 09:30 – 12:30 e 15:30 – 17:30

Venerdì 09:30 – 12:30

Recapiti Utili :

• Telefono:

– 0883 516726

– 0883 516782

– 0883 516701

• Email Istituzionale: [email protected]