Si informa la cittadinanza che è attiva la nuova pagina web dedicata al Segretariato Sociale, la porta d’accesso al Settore Welfare del Comune di Barletta. Il servizio è pensato per offrire accoglienza, orientamento e informazioni sui servizi sociali. La pagina web è consultabile al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/sito/struttura-organizzativa/243937-segretariato-sociale
Informazioni sul servizio: Il Segretariato Sociale è presente presso il settore Servizi Sociali, in Piazza Aldo Moro n. 16. Gli uffici sono suddivisi per aree tematiche per meglio rispondere alle esigenze degli utenti:
• 3° Piano: Informazioni, orientamento e supporto generale sui servizi del Settore Welfare.
• 4° Piano: Informazioni e supporto specifico sulle misure di sostegno economico quali: l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Reddito di Dignità (RED).
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì 09:30 – 12:30
Martedì 09:30 – 12:30
Mercoledì 09:30 – 12:30
Giovedì 09:30 – 12:30 e 15:30 – 17:30
Venerdì 09:30 – 12:30
Recapiti Utili :
• Telefono:
– 0883 516726
– 0883 516782
– 0883 516701
• Email Istituzionale: [email protected]