Con una propria ordinanza l’Ufficio Traffico ha disposto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata dalle ore 07 alle ore 17 a partire dal 13 Maggio fino al 30 Giugno (o a cessate esigenze) sui seguenti tratti stradali: via del Gelso (tratto stradale compreso da via Violante a via Dicuonzo); via Dicuonzo (sino ad intercessione con via Prascina); via Maranco.
I lavori, eseguiti dalla società “Consorzio Prometeo” per conto di ENEL Distribuzione Spa, consistono nella posa di cavi elettrici per potenziamento reti.