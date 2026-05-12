L’Associazione Donne Giuriste Italia sez. di Trani in collaborazione con Marluna Teatro, già da tempo ha intrapreso un percorso con il laboratorio teatrale mettendo in scena alcune tematiche riguardanti la parità di genere e la reale condizione delle Donne. E stato scelto il linguaggio teatrale perché il teatro è una esperienza incredibile, terapeutica, liberatoria. Il teatro è lo spazio dove la consapevolezza diventa azione quotidiana

Le tematiche trattate non possono essere, rinchiuse in recinti temporali (come l’8 marzo, il 25 novembre) né nelle solite forme di riflessione e comunicazione. Crediamo che la pressione sociale e la colpevolizzazione del femminile siano fenomeni sistemici non episodi da ricordare a comando.

Per questo il 14 maggio alle ore 20,00, presso l ‘Atheneum, in via Madonna degli Angeli Barletta andrà in scena lo spettacolo “Non chiamateci Streghe”

Non chiamateci streghe” racconta di donne, nell’arco dei secoli, che per essere state libere, istruite o semplicemente fuori dagli schemi sono state perseguitate, emarginate, bruciate.

Le streghe di ieri sono le donne di oggi che ancora rifiutano di essere incasellate, il fuoco è cambiato, ma il tentativo di controllo no.

Portare in scena queste streghe significa che la libertà delle donne

non può essere celebrata a giorni alterni, ma difesa in ogni istante, attraverso la cultura e lo sguardo critico. Il teatro si fa così presidio di resistenza contro ogni forma di etichetta e marginalizzazione.