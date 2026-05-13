Pubblichiamo la nota stampa del Comitato 167 in merito alle condizioni del quartiere:

«La situazione nella periferia della zona 167 di Barletta è ormai fuori controllo. Erba spontanea alta ovunque, marciapiedi impraticabili, aree verdi abbandonate e un crescente rischio incendi stanno trasformando interi quartieri in una polveriera a cielo aperto. Sono decine le segnalazioni che quotidianamente giungono al Comitato Zona 167 da parte di residenti esasperati da uno stato di abbandono che dura da troppo tempo e che, con l’arrivo della primavera inoltrata e delle prime alte temperature, ha ormai raggiunto livelli drammatici.

Il Comitato ricorda di aver denunciato il problema ripetutamente attraverso la stampa e mediante numerose segnalazioni pubbliche, rimaste però sostanzialmente ignorate dall’amministrazione comunale. Non siamo più davanti a un semplice problema di decoro urbano, ma a una vera emergenza di sicurezza pubblica. In una zona densamente abitata come la 167, la presenza incontrollata di sterpaglie ed erba secca a ridosso delle abitazioni espone intere famiglie al concreto rischio di incendi.

Ed è proprio il perdurare di questa inerzia a sollevare interrogativi sempre più inquietanti tra i residenti e tra i componenti del Comitato. Viene inevitabilmente da chiedersi se dietro questo silenzio e questa totale assenza di interventi vi sia soltanto inefficienza oppure un atteggiamento pregiudiziale nei confronti del Comitato Zona 167, colpevole forse di denunciare pubblicamente ciò che non funziona. Ma se così fosse, sarebbe un fatto gravissimo, perché il danno non ricadrebbe certo sul Comitato, bensì su migliaia di cittadini e famiglie che vivono quotidianamente questo quartiere e che oggi sono ormai esasperati.

Ai cittadini si chiedono continuamente senso civico e rispetto delle regole contro l’abbandono dei rifiuti. Ma quelle stesse regole di buona condotta e di responsabilità verso il territorio valgono anche per chi amministra oppure no? Perché lasciare interi quartieri sommersi dal degrado, dall’erba infestante e dal rischio incendi significa comunque abbandonare il territorio e i cittadini al proprio destino.

Il Comitato Zona 167 chiede pertanto un intervento immediato e straordinario di manutenzione, sfalcio e bonifica delle aree invase dalla vegetazione, prima che la situazione possa degenerare ulteriormente con conseguenze anche gravi per l’incolumità pubblica. Le periferie non possono essere trattate come territori di serie B. I cittadini meritano rispetto, sicurezza e dignità, non silenzi e abbandono».