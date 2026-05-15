“La sensation est le premier langage de l’ame: il precede les mots et ene dit souvent bien plus”, la sensazione è il primo linguaggio dell’anima: precede le parole e spesso dice molto di più. È il proverbio con cui Ester Lanciano, studentessa della classe 2F dell’IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, ha vinto il concorso “Qui crée un proverbe, gagne un dictionnare!” (Chi crea un proverbio si procura un dizionario), che il prestigioso ente certificatore per la lingua francese Alliance Française di Bari lancia mensilmente sul proprio sito per stimolare le giovani generazione alla creatività, alla competenza multilinguistica e al pensiero profondo. Ogni mese una parola su cui cimentarsi. A marzo la sfida ha riguardato la parola “sensation”: riflessione e capacità di sintesi, ma anche tecnica e invenzione, hanno portato la vincitrice a forgiare l’aforismo più apprezzato. Una copia del popolare dizionario monovolume “Le petit Robert” verrà consegnato a Ester Lanciano a novembre durante la cerimonia ufficiale di premiazione nella sede barese della Alliance Française.

L’associazione è presente in 135 paesi e conta su una rete di 1072 filiali per promuovere la lingua francese e la cultura francofona all’estero. Un’altra soddisfazione per l’IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta, che spesso ha visto le sue eccellenze raggiungere traguardi importanti negli ambiti più diversi: olimpiadi, debate, sport, impegno per legalità, produzione audiovisiva, intervento artistico per valorizzare il territorio di Barletta (come il murale commemorativo del Villaggio del fanciullo commissionato dalla parrocchia del Buon Pastore). Questa volta il successo premia anche uno specifico impegno per l’internazionalizzazione, che l’IISS De Nittis sta portando avanti attraverso iniziative sistemiche quali le certificazioni linguistiche, la partecipazione al programma Erasmus+, l’insegnamento di unità di apprendimento di Educazione Civica incentrate sulla storia dell’Unione Europea e sulla conoscenza delle istituzioni comunitarie, fino all’ultima edizione del Wannà Festival della politica giovane dedicata al tema Europa.

Per una futura operatrice dei servizi sociali, quale Ester Lanciano, questa vittoria testimonia una dote fondamentale: la capacità di percepire l’essenziale oltre le parole. A lei vanno i complimenti più sentiti del dirigente Antonio Francesco Diviccaro, dei docenti, dei compagni di classe e di tutta la comunità scolastica.