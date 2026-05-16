Si terrà domenica 17 maggio 2026 presso il Santuario Madonna dello Sterpeto di Barletta l’iniziativa dal titolo “L’arte di accogliere”, un incontro aperto dedicato al tema “L’amore si trasmette nei gesti”. La giornata sarà un’occasione di confronto, testimonianza e approfondimento sul valore dell’accoglienza e dell’adozione, attraverso interventi, workshop e momenti di condivisione.

L’evento prenderà il via alle ore 9 con il ritrovo dei partecipanti. A seguire, alle 9.15, è previsto l’intervento dello psicologo Leonardo Trione sul tema “Non basta sentire: l’amore si trasmette nei gesti”, una riflessione sul significato concreto dell’amore vissuto nella quotidianità e nelle relazioni familiari. Dopo il pranzo comunitario delle ore 13, il programma proseguirà nel pomeriggio con alcuni laboratori esperienziali.

Alle 15 si svolgerà il workshop “Mani che accolgono: il silenzio che cura”, momento di restituzione e condivisione guidato da padre Alberto Barbaro OSJ e da Antonio Gorgoglione, coordinatore Ai.Bi. Puglia.

Alle 16 spazio al workshop “La maestra colorata: raccontare l’adozione attraverso i gesti”, incontro con Johanna Vitobello, autrice del libro “La Maestra colorata”, edito da Terra Marique, nonché figlia adottiva. L’incontro offrirà uno sguardo sul tema dell’adozione attraverso il racconto personale e l’esperienza educativa.

La giornata si concluderà alle ore 17.30. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “CASA – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e iniziative di interesse generale del Terzo Settore.

Info:

[email protected]

3781451868, Floriana Canfora, responsabile sede Puglia Ai.Bi.

3486520291, Antonio Gorgoglione, coordinatore Movimento Famiglie Ai.Bi.