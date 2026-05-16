Pubblichiamo la nota stampa di Rete Civica Barletta in merito alla messa in sicurezza del tratto della litoranea di Levante chiuso dal 21 febbraio 2026 per rischio cedimento della sede stradale:

«Apprendiamo dagli organi di stampa che il Comune di Barletta sarebbe al lavoro per reperire le risorse necessarie alla messa in sicurezza del tratto della litoranea di Levante chiuso ormai dal 21 febbraio per rischio cedimento della sede stradale. Una situazione grave che oggi viene raccontata come una improvvisa emergenza amministrativa, mentre la verità è ben diversa: il fenomeno dell’erosione costiera in quella zona è noto da anni e solo grazie alla segnalazione pubblica e alla pressione esercitata dai cittadini attraverso Rete Civica Barletta il problema è finalmente esploso nel dibattito politico e istituzionale.

Le cronache parlano chiaro. Prima sono arrivate le denunce e le segnalazioni dei cittadini, poi l’ordinanza di chiusura della strada, infine le dichiarazioni, le audizioni e le passerelle della politica. Oggi, però, si evita accuratamente di ricordare chi abbia realmente acceso i riflettori su una criticitàche per troppo tempo è stata ignorata.

Mentre la “politichetta” locale si pavoneggia annunciando fondi, progetti e iter burocratici, nessuno trova il coraggio e l’onestà intellettuale di riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalla cittadinanza attiva. Ancora una volta sono stati i cittadini, non i palazzi della politica, a svolgere la funzione di sentinella del territorio.

Rete Civica Barletta non accetta questa sistematica rimozione della verità. Continueremo a vigilare, denunciare e stimolare le istituzioni affinché la tutela del territorio non dipenda dall’emergenza del momento o dalla convenienza politica, ma da una programmazione seria e responsabile. Perché Barletta merita amministratori capaci di prevenire i problemi, non professionisti delle conferenze stampa a danno ormai avvenuto».