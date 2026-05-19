Dal 23 maggio al 25 ottobre 2026 il Museo Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” di Barletta ospiterà la mostra “Custodi dell’arte: dall’impresa dei Monuments Men alla missione dell’Arma dei Carabinieri”. L’esposizione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alla Cultura, rientra nel programma delle celebrazioni per il 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis ed è organizzata, con la curatela di Renato Miracco, in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

La preview riservata alle autorità e ai giornalisti si svolgerà a Palazzo Della Marra alle ore 12.00 del 22 maggio 2026 (fotografi e cineoperatori potranno effettuare riprese nelle sale espositive a partire dalle ore 11.00) e vedrà la partecipazione del Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, dell’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e del curatore Renato Miracco.

Sono previsti i saluti istituzionali dell’Assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta, del Consigliere regionale Marcello Lanotte, del Comandante Provinciale dei Carabinieri BAT Col. Massimiliano Galasso, del Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma Ten. Col. Diego Polio, del Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari Ten. Col. Giovanni Di Bella, della Direttrice del Castello Svevo di Bari e Soprintendente ABAP BAT-FG ad interim Anita Guarnieri, della

Soprintendente ABAP della Città Metropolitana di Bari Francesca Romana Paolillo e del Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta Savino Filannino.