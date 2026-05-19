Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, l’evento conclusivo del progetto FAMI S.PR.INT.3 – “Servizi accessibili, servizi equi”, dedicato al miglioramento dei servizi per i cittadini stranieri e al contrasto del lavoro nero e del caporalato.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra la Prefettura e i partner del progetto — ASL BT, CPIA BAT “Gino Strada”, Comunità Oasi, Consorzio Nova, Etnie APS ETS e Migrantesliberi — che negli ultimi anni hanno lavorato insieme per rendere i servizi sul territorio più accessibili ed efficaci.

Tra le principali attività realizzate: il rafforzamento della mediazione culturale, il supporto all’inclusione sociale e lavorativa dei migranti e il miglior coordinamento tra istituzioni, enti e associazioni impegnati nella tutela delle persone più vulnerabili. Nel corso dell’evento è stato inoltre annunciato un importante risultato per la Prefettura BAT: il nuovo progetto FAMI “PIVOT”, presentato come ente capofila, è stato ammesso a finanziamento ottenendo il punteggio più alto a livello nazionale.

Un riconoscimento che conferma il ruolo sempre più importante della Prefettura di Barletta Andria Trani nelle politiche di inclusione sociale e di contrasto allo sfruttamento lavorativo sul territorio.