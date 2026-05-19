Di seguito pubblichiamo la nota stampa del senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito al tentativo di furto presso la sede dell’agenzia assicurativa del consigliere comunale di Barletta Flavio Basile:

«Esprimo la mia più sincera solidarietà all’amico e consigliere comunale di Barletta Flavio Basile per il vile tentativo di furto subìto la scorsa notte presso la sede della sua agenzia assicurativa, in una via centrale della città. Ennesimo episodio che rappresenta un ulteriore campanello d’allarme e che pertanto non va sottovalutato, ma che, nel caso specifico, dimostra anche la prontezza di reazione del nostro tessuto sociale.

Voglio infatti lodare pubblicamente il senso civico di chi, accorgendosi di quanto stava accadendo, non ha voltato la testa dall’altra parte e ha allertato le Forze dell’Ordine, permettendo di interrompere l’azione criminale e procedere al fermo di due soggetti. La collaborazione della comunità è un tassello fondamentale, di pari passo con il potenziamento dei presidi di legalità e l’aumento delle risorse per il controllo delle nostre città, a cui lavoriamo costantemente insieme al Governo, per garantire a cittadini e imprenditori la serenità che meritano. A Flavio Basile, consigliere con delega alla Sicurezza urbana sempre in prima linea per la legalità, va il mio abbraccio e l’invito a continuare la sua attività amministrativa e professionale con la consueta serietà, forza e determinazione».