Il Sindaco comunica che «da Giovedì 21 maggio, sarà riaperta l’area verde del Green Park di via Rossini. L’accesso sarà in forma libera senza la presenza del servizio di guardiania. I cancelli saranno aperti dal personale della Barsa alle ore 9 e chiusi alle ore 22. Questo in attesa del finanziamento pubblico che aspettiamo dalla Regione in seguito alla partecipazione al bando (scaduto il 2 febbraio 2026) il cui progetto prevede una riqualificazione completa (recupero servizi igienici, nuove giostrine per i bimbi, impianto di illuminazione ed efficientamento dell’impiantistica sportiva).

L’apertura, così come determinata, è stata possibile grazie all’impegno dei lavoratori di Bar.S.A. S.p.A. (Global service e igiene pubblica) che hanno sgomberato l’area da materiali e rifiuti di ogni genere. Mi appello al senso civico dei cittadini del quartiere affinché custodiscano gelosamente questa preziosa area verde ritornata nella disponibilità comunale dopo un lungo contenzioso e la cui riapertura era prevista nelle linee di mandato di questa Amministrazione.

Il mio auspicio è che i residenti del quartiere vogliano adottare l’area urbana, come già avviene per quella ubicata in via Pappalettere».