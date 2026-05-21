Speranze, emozioni e ambizioni giovanili declinate in musica e immagini

condensate nel video proposto all’attenzione del Sindaco Cosimo Cannito

e della Giunta comunale.

In argomento il messaggio/omaggio multimediale che le seconde classi B e

C dell’istituto comprensivo “Modugno – Moro” di Barletta hanno

presentato stamane a Palazzo di Città in uno dei consueti appuntamenti

con le scolaresche promossi dall’Ente locale.

L’applaudita proiezione della clip, realizzata in collaborazione con le

insegnanti su base canora eseguita da alunne e alunni, ha mostrato in

rapida sequenza i disegni, firmati dalle stesse scolaresche ricevute in

Municipio, dedicati alla personale visione prospettiva della città.

È stato, quest’ultimo, il momento di coronamento dell’incontro che,

caratterizzato da allegra spensieratezza e attento dialogo a più voci

sull’attualità, ha esaltato talento e personalità giovanile.

Il Sindaco Cannito, ascoltando opinioni e rispondendo agli interrogativi

formulati, ha ribadito l’importanza dei comportamenti virtuosi e

l’inderogabile rispetto delle regole e della legalità, indicando nel

senso di responsabilità collettivo la chiave per qualificare la città

anche nella sua dimensione a misura d’infanzia.

“Il ruolo degli adulti – osserva il Sindaco Cannito – è di fondamentale

rilievo per il benessere delle giovani generazioni che, avvalendosi del

prezioso sostegno di famiglie e istituzioni, devono guardare con

ottimismo al domani. Giusto, in quest’ottica partecipata, accrescere la

fiducia in loro e valorizzarne i punti di vista”.