Speranze, emozioni e ambizioni giovanili declinate in musica e immagini
condensate nel video proposto all’attenzione del Sindaco Cosimo Cannito
e della Giunta comunale.
In argomento il messaggio/omaggio multimediale che le seconde classi B e
C dell’istituto comprensivo “Modugno – Moro” di Barletta hanno
presentato stamane a Palazzo di Città in uno dei consueti appuntamenti
con le scolaresche promossi dall’Ente locale.
L’applaudita proiezione della clip, realizzata in collaborazione con le
insegnanti su base canora eseguita da alunne e alunni, ha mostrato in
rapida sequenza i disegni, firmati dalle stesse scolaresche ricevute in
Municipio, dedicati alla personale visione prospettiva della città.
È stato, quest’ultimo, il momento di coronamento dell’incontro che,
caratterizzato da allegra spensieratezza e attento dialogo a più voci
sull’attualità, ha esaltato talento e personalità giovanile.
Il Sindaco Cannito, ascoltando opinioni e rispondendo agli interrogativi
formulati, ha ribadito l’importanza dei comportamenti virtuosi e
l’inderogabile rispetto delle regole e della legalità, indicando nel
senso di responsabilità collettivo la chiave per qualificare la città
anche nella sua dimensione a misura d’infanzia.
“Il ruolo degli adulti – osserva il Sindaco Cannito – è di fondamentale
rilievo per il benessere delle giovani generazioni che, avvalendosi del
prezioso sostegno di famiglie e istituzioni, devono guardare con
ottimismo al domani. Giusto, in quest’ottica partecipata, accrescere la
fiducia in loro e valorizzarne i punti di vista”.