È in programma venerdì 29 maggio 2026 la prima tappa del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa nazionale dedicata alla promozione della fraternità, della solidarietà e della cultura della pace. L’evento vedrà la partecipazione delle scuole primarie e secondarie della città, protagoniste di un grande momento collettivo di riflessione civile rivolto alle giovani generazioni. Nel corso della manifestazione sarà accesa la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di dialogo, amicizia sociale e impegno condiviso per un futuro fondato sulla cura del prossimo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di celebrazione dell’ottavo centenario della passaggio terreno del Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, simbolo universale di pace, fraternità e cura del creato. L’Amministrazione Comunale di Barletta, in accordo con le autorità civili e religiose, con tutte le scuole di ogni ordine e grado invitate, ha sostenuto con convinzione il progetto, riconoscendone l’alto valore educativo, sociale e culturale.

Il “Giro d’Italia per la Pace” vedrà inoltre la partecipazione e il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio, da sempre impegnate nella promozione della solidarietà, a testimonianza di una comunità capace di unirsi attorno ai valori del dialogo e della fraternità. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di impegno civile.

La manifestazione di Barletta inizierà alle ore 9:00 in Piazza Aldo Moro con l’accensione della Lampada di San Francesco D’Assisi, con canti e preghiere dedicati alla pace e si concluderà presso l’Anfiteatro dei giardini del Castello, dove al cospetto dell’icona della Madonna dello Sterpeto, protettrice della città, interverrà Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.