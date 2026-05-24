Il Barletta si congeda dal pubblico del Puttilli superando per 2-1 il Vado nella semifinale di andata della Poule Scudetto di Serie D: il clamoroso autogol di Abonckelet spezza l’equilibrio dopo il vantaggio ligure con Vita su rigore e il pareggio di Lattanzio.

LE FORMAZIONI

Senza Coccia, Giambuzzi e Manetta Paci abbassa al centro della difesa Franco e conferma Cancelli a destra. In mezzo al campo c’è Cerutti accanto a Piarulli. Dvvanti Lattanzio con Da Silva. 3-4-3 per il Vado di Marco Sesia: Arras e Vita appoggiano Raffini, l’ex Gravina e Bisceglie Abonckelet guida il centrocampo.

Accoglienza da re per Sesia, ultimo allenatore ad aver lasciato il segno in biancorosso in Serie C. Era la stagione 2014/15, emozioni rimaste intatte nonostante 11 anni siano trascorsi. Queste immagini lo provano.

PRIMO TEMPO:

2’ BARLETTA Due minuti e ci prova Cerutti dalla media distanza, respinta di Bellocci;

8’ VADO vicino al gol con Raffini: corner di Ciccone, l’attaccante approfitta di un blocco e calcia, a lato di poco;

17’40’’ BARLETTA che prova a farsi vivo con Lattanzio: il sinistro del capitano, servito da Laringe, scivola di un metro a lato rispetto ai pali di Bellocci;

20’ BARLETTA Da Silva si riprende un pallone e crossa, Lattanzio con il tacco non trova la porta ma l’esterno della rete;

21’ RIGORE VADO errore da matita blu di Bizzotto: retropassaggio pigro, Arras salta Fernandes poi il portiere atterra l’attaccante pronto a battere a rete;

24’ GOL VADO Vita con lo scavetto. 0-1;

26’ 30’’ BARLETTA Lattanzio per Laringe, c’è la potenza ma non la misura nel suo destro;

33’15’’ VADO Ciccone buca la fascia destra del Barletta e apparecchia per Arras, mancino di controbalzo masticato sul fondo;

40’ GOL BARLETTA Al 40’ arriva il pareggio. De Rinaldis pasticcia, aggressione famelica di Piarulli e Da Silva. Il brasiliano serve Lattanzio, che in posizione regolare controlla e batte Bellocci. 1-1 e gol numero 11 in stagione per il capitano biancorosso.

IL SECONDO TEMPO

1’ SOSTITUZIONE VADO Stampi per l’infortunato Lupinacci;

3’20’’ BARLETTA si fa preferire la squadra di Paci in avvio: Ragone disegna per Cerutti, bicicletta che sfiora la traversa;

4’ BARLETTA Lattanzio per Da Silva, Bellocci a pugni aperti neutralizza il diagonale del brasiliano;

7’ BARLETTA Ancora Da Silva pericoloso: lavora spalla alla porta e calcia, per poco una deviazione non beffa Bellocci;

14’30’’ BARLETTA ne ha di più in questa ripresa: Lattanzio fa da sponda, Cerutti calcia al volo, palo alla destra di Bellocci sfiorato;

21’ SOSTITUZIONE BARLETTA Guadalupi per Cerutti;

32’ SOSTITUZIONI BARLETTA Alma e Malcore per Laringe e Lattanzio;

32’30’’ BARLETTA Alma prova a incidere praticamente subito: mancino al volo su respinta della difesa, a lato;

35’ BARLETTA Fa gridare al gol il Puttilli Malcore quando controlla sulla trequarti e inventa questo destro forte e angolato: largo di poco con Bellocci superato;

37’ VADO Due minuti e trema il pubblico di casa: Fernandes si esalta con i riflessi sul colpo di testa di Vita poi Aboncklet spedisce sul palo un tap-in da due metri;

45’ AUTOGOL VADO Pazzesco quello che succede all’alba dei cinque minuti di recupero: su un cross da destra di Cancelli proprio Abonecklet anticipa Malcore di testa ma spedisce il pallone nell’angolino dove Bellocci non può arrivare. Autorete clamorosa che vale il 2-1 e la vittoria in gara-1 al team di Massimo Paci. Ritorno sabato 30 maggio alle 16 a Vado: in palio il pass per la finale del 6 giugno a Teramo.