Continua il percorso promosso dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani a favore dell’inclusione scolastica. Mercoledì 27 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «De Nittis» di Barletta ospiterà il «Festival dell’Inclusione», una mattinata pensata per gli studenti e organizzata nell’ambito del servizio per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, gestito dalle cooperative «Vivere Insieme» e «Shalom».

L’iniziativa punta a favorire inclusione, partecipazione, rispetto delle differenze e cooperazione tra i ragazzi, attraverso un approccio ludico-educativo capace di promuovere un clima scolastico positivo in cui ogni studente possa sentirsi parte attiva della propria comunità. Il filo conduttore della giornata saranno il gioco, la musica e lo sport, strumenti scelti per valorizzare le abilità individuali e abbattere le barriere relazionali: sarà proprio il gioco la chiave per imparare a stare meglio insieme.

A esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto: «Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo tantissimo perché nessuno deve restare indietro. Sono attività che creano spirito di gruppo, abbattono le disuguaglianze e accrescono le capacità relazionali dei ragazzi. Un percorso che definirei formativo». Lodispoto ha inoltre voluto ringraziare il dirigente scolastico dell’istituto «De Nittis» «che con grande sensibilità ha messo a disposizione gli spazi scolastici per lo svolgimento delle attività».