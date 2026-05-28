La S.S. Barletta 1922 rende noto che nel pomeriggio di oggi si terrà un incontro tra il Presidente Marco Arturo Romano e il dott. Michele Dibenedetto.
La società auspica che, al termine del confronto, la Audaci S.r.l. possa assumere una decisione chiara e definitiva. Una presa di posizione costruttiva risulterebbe fondamentale per consentire al club di proseguire con tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, anche alla luce delle tempistiche ristrette previste.