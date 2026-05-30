In occasione dell’avvio della stagione estiva l’Ufficio Traffico ha emesso una Ordinanza con la quale è istituita la sosta a pagamento sulle litoranee di Levante e di Ponente. In particolare, a decorrere dall’8 giugno fino al 30 settembre, è istituita la sosta a pagamento nei giorni feriali e festivi dalle ore 9,00 alle ore 24,00 con esazione del pedaggio mediante parcometri o abbonamento sulle seguenti strade:

-Via degli Ammiragli Casardi (lato Ipercoop – da rotatoria a Viale Regina Elena);

-Viale Regina Elena (lato pizzerie – da via Ammiragli Casardi a fronte Molo Levante);

– Viale Regina Elena (lato mare – da Molo Levante a fine marciapiede fronte “La Terrazza”);

-Via Misericordia (lato fabbrica – da v.Regina Elena a via Trani);

-Via delle Salinelle (lato mare – da via Dicuonzo a Lido Mennea);

-Via delle Salinelle (lato mare – da Lido Mennea a Lido Massawa):

-Via delle Salinelle (lato spartitraffico – da Lido Massawa a Lido Mennea);

-Via delle Salinelle (lato spartitraffico – da Lido Mennea a Via L. Dicuonzo);

-Strada delle Salinelle Area 8 – c/o fronte Lido Mennea;

-Lungomare Pietro Paolo Mennea (tratto da “Parco Mennea presso Via S.Samuele a fine tratto stradale c/o via Cafiero);

– Area posta fuori carreggiata che trovasi su Litoranea di Ponente immediatamente dopo la rotatoria di via L.Dicuonzo.

Per usufruire della sosta l’utente dovrà corrispondere le seguenti tariffe:

30 minuti – euro 0,50;

60 minuti – euro 1.00;

Sosta mattinata (9,00-14,00) – euro 2,00;

Sosta pomeridiana (14,01-24,00) – euro 2,00;

Sosta giornaliera (9,00-24,00) – euro 3,00;

Grattone, validità 30 giorni – euro 33,00

Le modalità di corresponsione delle tariffe sono regolate con la acquisizione di un tagliando presso gli appositi parcometri installati sulle predette strade o di un abbonamento mensile da acquistare presso gli Uffici distaccati della Società Bar.S.A., siti in Via Municipio (Ex Comando Polizia Locale), o attraverso “APP Dedicate”.

Non sono validi i grattini. L’utente dovrà esporre il ticket di pagamento sul cruscotto del veicolo in modo che sia ben chiaro e visibile agli addetti al controllo. Sono esonerati dal pagamento i veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso dell’apposito contrassegno; i veicoli elettrici ed ibridi anch’essi dotati di contrassegno rilasciato dall’Ufficio Traffico; i veicoli delle Forze dell’Ordine.