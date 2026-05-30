Si terranno martedì 2 giugno nel Rivellino del Castello di Barletta, in occasione della Festa della Repubblica, le celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

Alle ore 18.30 sarà schierato il picchetto d’onore interforze (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), con la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto, alla presenza delle autorità istituzionali locali, dei gonfaloni della Provincia e dei Comuni e dei labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Per l’occasione, stazioneranno in via Carlo V d’Asburgo i mezzi delle Forze Armate, dei Corpi militari e ausiliari dello Stato e dei corpi armati e non dello Stato.

Nel Rivellino del Castello di Barletta si terrà, INOLTRE, la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a 19 cittadini del territorio, nonché la consegna di due autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La cerimonia sarà allietata da un momento musicale con protagonisti il Tenore Aldo Caputo, e l’Orchestra di fiati “Vito Giuseppe Millico”, diretta dal Maestro Salvatore Campanale, introdotti dallo storico della musica e docente all’Accademia di Santa Cecilia e direttore del festival Spinacorona di Napoli, Giovanni Oliva.