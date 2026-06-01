Pubblichiamo la nota stampa del sindaco Cannito in seguito al danneggiamento delle giostre di Piazza Federico di Svevia:

«Piazza Federico di Svevia, cuore pulsante della nostra città e luogo destinato al gioco e alla socialità dei più piccoli, è stata ancora una volta teatro di atti vandalici che hanno colpito le giostrine e le attrezzature ludiche presenti nell’area. Questi atti una comunità civile non può accettarli. Faccio appello alla cittadinanza affinché diventi custode attiva del territorio invitando caldamente tutti i residenti e i frequentatori della zona a segnalare tempestivamente ogni comportamento illecito, atto vandalico o abuso delle strutture, contattando immediatamente il Comando di Polizia Locale di Barletta (0883 3001) o le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini sarà possibile restituire a piazza Federico di Svevia la serenità e il decoro che merita, garantendo ai nostri piccoli un luogo sicuro dove continuare a giocare».