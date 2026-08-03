La dottoressa Annachiara Rossiello è stata confermata Amministratrice unica della Sanitaservice Asl Bt per il triennio 2026-2028. La nomina è stata disposta con deliberazione n. 182 del 21 luglio 2026; il nuovo incarico parte oggi.

«La Sanitaservice – commenta il Direttore Generale Asl Bt Alessandro Di Bello – svolge un ruolo indispensabile nelle attività di cura e assistenza, negli ospedali come sul territorio. La gamma di servizi offerti dalla Sanitaservice garantisce, infatti, un contributo qualitativo fondamentale sia nei confronti dei cittadini utenti che del personale sanitario. La stretta collaborazione, la disponibilità al confronto e il lavoro condiviso rappresentano elementi chiave per perseguire obiettivi chiari e orientati al miglioramento dei servizi espletati. La conferma della dottoressa Rossiello garantisce, quindi, continuità gestionale ed efficacia operativa, elementi indispensabili per affrontare le sfide future della Sanitaservice”.

La dottoressa Rossiello vanta una consolidata esperienza nella gestione delle risorse umane. Già Amministratrice unica della Sanitaservice Asl Bt, dal 2008 al 2022 è stata dirigente del Personale e degli Affari Generali della Bar.Sa S.p.A. di Barletta, dove si è occupata anche di organizzazione dei servizi, relazioni sindacali, privacy, anticorruzione e trasparenza. Laureata in Giurisprudenza, dal 2003 ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito della gestione del personale. Tra il 2020 e il 2021 ha inoltre svolto il ruolo di Responsabile amministrativo dell’Area Direzione Amministrativa di Amiu Trani.