Pubblichiamo la nota del sindaco Cannito in merito all’avvio dei lavori di restauro dell’ex convento di Sant’Andrea:

«Da oggi, lunedì 3 agosto, inizieranno i lavori di restauro dell’ex convento di Sant’Andrea. L’appalto è stato aggiudicato con gara europea al raggruppamento temporale d’impresa Ge.di. Group s.p.a. (mandataria) Consorzio Integra soc. coop (mandante), risultato primo classificato in graduatoria.

L’atto di aggiudicazione è stato sottoposto al controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale il Comune ha firmato una convenzione di vigilanza collaborativa, e inviato, come da protocollo d’intesa per i progetti PNRR, alla Guardia di Finanza. Il progetto di restauro, originariamente finanziato con fondi PNRR adesso finanziato con fondi dello Stato, ha scontato il parere della Soprintendenza ed è di tipo statico e conservativo. L’importo totale dei lavori è di € 16.690.431,96 e rappresenta il più grande investimento in opere pubbliche mai realizzato nella città di Barletta. Il termine previsto dei lavori è il 31 dicembre 2027.

Con il suo recupero strutturale e funzionale godremo della originaria bellezza medioevale di quei luoghi oggi in condizioni di estremo degrado. Saranno eliminati i barbacani di Via Sant’Andrea, che tornerà ad essere sicura e pedonabile, potremo sederci nel chiostro che adesso risulta sprofondato, potremo affacciarci alle finestre delle sue grandi stanze, oggi rese marce dall’umidità, per respirare l’aria del mare, guardare il porto, potremo passeggiare nei giardini antistanti attualmente in pessime condizioni. Insomma, sarà restituito alle nuove generazioni un bene appartenente al patrimonio storico, culturale e identitario, della nostra città marinara. E’ un grande merito che rivendico con orgoglio a questa Amministrazione che insieme alla struttura tecnico-amministrativa ogni giorno, con fatica, con coraggio, con determinazione, superando ostacoli di ogni genere, lavora per rendere più bella la nostra città. Ringrazio i proprietari dei sottani di via S.Andrea per aver voluto risolvere il contenzioso particolarmente complesso permettendo così di iniziare i lavori tanto attesi».