La viabilità cittadina di Barletta torna al centro del dibattito pubblico. Il Comitato Spontaneo del Quartiere Medaglie d’Oro, guidato dal referente Oronzo Carli, lancia un appello accorato per segnalare una situazione di forte disagio che si trascina ormai da diversi mesi. Al centro della protesta c’è il continuo transito di mezzi pesanti e TIR su Via Andria, una delle principali porte d’accesso al centro urbano.

Il flusso incessante di veicoli di grandi dimensioni sta provocando pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei residenti, dei lavoratori e delle famiglie della zona, congestionando il traffico e sollevando legittime preoccupazioni legate alla sicurezza stradale.

L’analisi del Comitato: via Scuro è impraticabile

Per comprendere l’origine del problema, il Comitato di quartiere ha analizzato i flussi di traffico e i piani di viabilità vigenti. I TIR diretti o provenienti dalle aree industriali avrebbero un percorso alternativo obbligatorio per non gravare sul centro abitato: Via Scuro.

Tuttavia, un sopralluogo diretto effettuato dai membri del Comitato ha svelato una realtà critica. Il manto stradale di via Scuro si presenta in condizioni fortemente compromesse, caratterizzato da buche profonde e un grave deterioramento generale. Questa situazione spinge inevitabilmente gli autotrasportatori a deviare su Via Andria, preferendo un’arteria più sicura per i propri mezzi ma non idonea a sopportare tale carico di traffico.

Nessuna colpa agli autotrasportatori: serve un’alternativa reale

Il referente Oronzo Carli ci tiene a precisare che la posizione del Comitato non è di natura punitiva o conflittuale. Non si tratta di una contrapposizione con la categoria degli autotrasportatori, che si trova a dover fare i conti con percorsi alternativi inadeguati. La questione è puramente infrastrutturale: esiste una evidente contraddizione tra il rispetto delle regole stradali e la mancanza di percorsi che siano realmente sicuri e percorribili.

L’appello all’Amministrazione comunale

Il Comitato Medaglie d’Oro chiede quindi un intervento immediato e strutturato da parte del Comune di Barletta. Le richieste principali si articolano su due fronti:

Messa in sicurezza di Via Scuro : interventi urgenti di rifacimento del manto stradale per renderlo idoneo al transito dei mezzi pesanti.

Revisione dei flussi di traffico: una riflessione complessiva sulla gestione della viabilità pesante, per alleggerire definitivamente Via Andria e restituire ordine e sicurezza al quartiere.

La palla passa ora a Palazzo di Città, chiamato a rispondere alle esigenze di una comunità che chiede semplicemente strade sicure e una pianificazione urbana efficiente.