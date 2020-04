“Possiamo contribuire in qualche modo a ridare slancio alle attività locali?”. È la domanda che si sono posti i due giovani professionisti barlettani Angelo Falcone, consulente specializzato in comunicazione, e Francesco Sfregola, dottore commercialista specializzato in consulenza aziendale. Dalla risposta è nato RiPartyAmo , un progetto pensato da ADVision per rimettere in moto l’economia del settore Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café), unendo titolari di attività, fornitori e consumatori finali.

RiPartyAmo è un circuito GRATUITO che porta vantaggio a tutti, grazie ad un virtuoso meccanismo win-win. Il progetto è pensato per dare un supporto concreto alle attività del settore Ho.Re.Ca. ed è operativo a partire da domenica 26 aprile. Con RiPartyAmo il consumatore finale ha la possibilità di acquistare una RipartyCard, spendibile alla riapertura delle attività, per una consumazione futura con un valore maggiorato del 20%.

Quando una card viene acquistata, il gestore dell’attività riceve subito il suo credito, ottenendo liquidità immediata per far fronte agli impegni a breve termine.

Inoltre, ottiene un buono spesa pari al 20% delle RipartyCard vendute, utilizzabile dai distributori/produttori/fornitori, partner del progetto.

“È un periodo storico unico nel suo genere – spiega il dott. Francesco Sfregola, consulente aziendale e co-ideatore di RiPartyAmo – e mi sono subito chiesto in quale modo, nel mio piccolo, avrei potuto aiutare il tessuto economico ad iniziare a pensare alla ripresa… E RiPartyAmo è stata la risposta! Un circuito virtuoso per tutti gli attori che ne fanno parte, non un progetto di beneficenza, ma di supporto a 360°”.

“In un periodo in cui siamo segnati dalla rinuncia alla vita sociale a cui siamo sempre stati abituati e dall’essere costretti in casa, indicazione che ritengo sia stata rispettata dalla grandissima maggioranza – aggiunge Angelo Falcone, titolare di ADVision Agency e co-ideatore dell’iniziativa – serve iniziare a pensare al futuro prossimo con il giusto ottimismo. Abbiamo bisogno di tornare a pensare di poterci concedere un caffè al bar con un amico, gustare un aperitivo al tramonto o cenare con una persona cara. E RiPartyAmo ci permette di iniziare a pensarci”.