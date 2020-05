Covi D’arte è un progetto, ideato da Giancarlo Garribba e da Nicola Vista in collaborazione con Stefania Ormas e Kris Rizek, che si propone di raccogliere in unico spazio, per ora virtuale, le opere e le performance di artisti nazionali e internazionali, pensate e realizzate all’interno del proprio “covo” in questo particolare periodo.

Il progetto prevede il coinvolgimento di artisti ed appassionati di arte visiva che realizzino liberamente opere ispirate al nuovo modo di vivere e alle nuove abitudini che hanno stravolto la nostra quotidianità o che, semplicemente, riescono a trovare nella “resilienza” la giusta spinta alla creatività.

Al momento hanno già aderito molti artisti da ogni parte d’Italia come Laura Pagliai, Clara D’Onofrio, il collettivo Dott. Porka’s, Perinà, Hazkj Art, Manuela Cerulo, Felice Summa, Gino Cafarelli, Alfredo Melidoro, Francesca Pastore, Marco Balestrucci, Alex Sguera, Mimmo Ferrari, Donato Campagna, Rhino Vernice.

Le opere raccolte sui nostri canali social, Facebook e Instagram, saranno selezionate da una giuria apposita ed esposte fisicamente in seguito, con il ritorno alla “normalità”, in una mostra da organizzare in Puglia per poi renderla itinerante.

Per partecipare è necessario inviare la propria opera (o anche più di una) con una breve didascalia (misure, tecnica, supporto e descrizione concettuale) tramite mail a [email protected]

Possono partecipare gratuitamente opere appartenenti a qualsiasi arte visiva come pittura, digital art, scultura, video e fotografia. Si possono inoltre inviare video performances registrati durante la realizzazione delle opere.

Per qualsiasi altra informazione invia un messaggio alla pagina facebook.com/covidarte o invia una email a [email protected]