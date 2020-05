Quanto accaduto ieri, in occasione dell’arrivo della Madonna dello Sterpeto in città, non è corretto nei confronti dei cittadini che con grande sforzo stanno cercando, loro malgrado, di rispettare le limitazioni imposte dal governo.

Quel “vedo non vedo, sento e non parlo” delle autorità lì presenti, primo cittadino in testa, è inaccettabile ed una cosa a cui, sicuramente, avremmo non voluto dover assistere.

Sono tante le persone, sopratutto i credenti coscienziosi che da settimane non vanno in chiesa e che anche oggi hanno ritenuto opportuno restare a casa, che ci chiedono spiegazioni e contestano lo spiacevole accaduto. Così si rischia la più totale anarchia. Le regole devono essere chiare e ben definite. E chi ha il compito di farle rispettare deve essere il primo a dare l’esempio. Attendiamo un chiarimento da parte del Sindaco.

Segreteria Lega Salvini Barletta