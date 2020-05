Da lunedì prossimo, 4 maggio, sarà possibile ritirare il kit buste per la raccolta differenziata al centro comunale di raccolta di Parco degli Ulivi, in via degli Ulivi angolo via dei Salici. Sarà possibile ritirare i kit sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali. La decisione è in linea e nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla ‘Fase 2′ dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Quello di Parco degli Ulivi al momento sarà l’unico centro di distribuzione accessibile ai cittadini di ogni quartiere della città e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. L’accesso è previsto nel rispetto delle norme di sicurezza

igienico-sanitaria; si raccomanda, pertanto, di recarsi al centro muniti di mascherina. Per ogni altra informazione è possibile contattare il numero verde 800.330.433, accessibile da rete fissa dal lunedì al venerdì.