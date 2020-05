Una scena emozionante e struggente al tempo stesso. La Fase 2 di Barletta ha avuto il via con una nascita per strada, un caso più unico che raro. Il tutto è successo in via Togliatti nella prima mattina di lunedì 4 maggio, pochi minuti prima delle 8. Una donna di 43 anni, in dolce attesa, ha accusato fortissime e ripetute contrazioni. Alcuni passanti hanno chiamato l’ambulanza ma la natura ha preceduto l’arrivo degli stessi operatori sanitari. In attesa dell’arrivo dei soccorritori e accovacciata tra due auto alla presenza di suo marito, la donna ha dato alla luce una bellissima bambina. “Non nascondo che eravamo terrorizzati – sono le parole di una passante che ha assistito al parto – abbiamo provato paura, ma anche tanta, tanta gioia, quando la piccola finalmente è venuta alla luce e ha pianto”. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno tagliato il cordone ombelicale della neonata e appurato le sue condizioni. La giovane mamma sta bene, così come la sua piccola. Un momento indimenticabile per tutti i presenti e per Barletta, che si manifesta in un giorno non banale per nessuno in Italia. Quello della ripartenza dopo 55 giorni di lockdown.

Si chiama Gaia Maria pesa 3800 grammi ed è alta 53 centimetri. «E’ il nostro simbolo della ripresa – dice mamma Marta. Gaia Maria è nata in così poco tempo che non siamo riusciti a metterci neanche in macchina – racconta Marta, 43 anni al suo secondo figlio – ho avuto da subito contrazioni molto forti e sapevo che stavo partorendo. Mio marito è medico ed è stato lui a prendere la bambina tra le braccia».

A tagliare il cordone ombelicale dopo qualche minuto è stata l’infermiera del 118 Matilda Muhaj. «Un’emozione incredibile – racconta – quando siamo arrivati abbiamo verificato le ottime condizioni di mamma e figlia, abbiamo tagliato il cordone e abbiamo portato entrambe in ospedale a Barletta».

«Le condizioni della donna e della bambina sono molto buone – dice Michele Ardito, direttore della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta».

«Una bellissima storia – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – a Gaia Maria ai suoi genitori e al suo fratellino vanno tutti i nostri auguri e il nostro abbraccio virtuale. Simbolicamente questa è una data importante che indica la ripresa e la vita che si impone con questa forza e questa energia ci dà molta gioia».