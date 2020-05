Chiuderà il 10 maggio il Centro comunale di Raccolta, istituito presso il Palasport e gestito dalla Rete delle Associazioni di volontariato insieme al Segretariato sociale che, per un mese, ha distribuito in loco e consegnandole a domicilio, derrate alimentari e generi di prima necessità a quanti si sono trovati in grande difficoltà economiche a causa del Coronavirus e alle categorie di persone rese ancora più fragili da tale situazione, come gli anziani soli e i disabili.

Il Centro è stato in grado di distribuire 1.200 pacchi spesa, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari, si stima per un totale di oltre 4.000 persone. Al momento le derrate sono in esaurimento e i volontari riusciranno a coprire le richieste fino a domenica prossima 10 maggio.