E’ possibile presentare l’istanza per ottenere l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 così come da avviso emesso dal Comune sulla base dell’atto Dirigenziale n. 43/2020 della Regione.

I destinatari sono gli studenti residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie appartenenti a un nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 10.632,94.

Le istanze devono essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021 entro le ore 14.00 del 20 luglio 2020; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Si precisa che la compilazione dei campi senza aver effettuato la trasmissione dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa.

L’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata

alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza, della frequenza scolastica e dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.