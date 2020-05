Il Governatore Michele Emiliano ha emanato ieri sera l’ordinanza che anticipa al 18 maggio il ritorno al lavoro per parrucchieri e centri estetici, inattivi da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Una decisione, fanno sapere dalla Regione, frutto di un prezioso lavoro di squadra.

L’ordinanza regionale, dunque, non riguarda bar e ristoranti, a differenza di quanto improvvidamente dichiarato ieri da diversi esponenti politici del territorio che nel tentativo di ritagliarsi dei meriti per il risultato raggiunto hanno invece creato confusione e false aspettative. Chi invece può certamente gioire per la ripresa delle attività a partire dal 18 maggio sono acconciatori ed estetisti. “Si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel” dicono a Barletta, i rappresentanti dell’associazione di parrucchieri Apab

Cambierà inevitabilmente il modo di lavorare ma parrucchieri ed estetisti si dicono pronti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire ogni possibilità di contagio.

Il servizio.