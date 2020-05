Come presidente della Conf.A.L.P. ma anche per quella che è la mia esperienza politica di amministratore locale, sostengo in pieno l’operato del Presidente e lo faccio anche scendendo in campo in prima persona nella prossima competizione elettorale. Ritengo infatti che la chiarezza sia una delle qualità imprescindibili per proporsi ai cittadini come loro possibili rappresentanti.